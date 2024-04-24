رئيس تعمير شمال سيناء: شهدنا تنمية عملاقة في الـ10 سنوات الماضية

أكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن 10 سنوات الماضية بالنسبة لسيناء كانت عملاقة في التنمية، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق منذ عام 2014 المشروع القومي لتنمية وتعمير سيناء، على جميع الأصعدة والقطاعات المختلفة، بداية من البنى التحتية والقطاع الصناعة والتجارة والقطاع السياحي.

تنفيذ 2600 وحدة إسكان اجتماعي في شمال سيناء

وشدد «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هذه التنمية كانت تهدف لتوفير إرادة حقيقة، وكان العمل من قبل جهاز تعمير سيناء في جميع الأصعدة، وتم تنفيذ أكثر من 2600 وحدة سكنية إسكان اجتماعي في شمال سيناء و6000 في جنوب سيناء، موضحًا أنه تم تطوير الطرق وتنفيذ أكثر 5000 كيلو متر طرق، بداية من تنمية محور قناة السويس والطرق العملاقة الأخرى في شمال سيناء ووسط سيناء.

مشروع تحلية مياه البحر في سيناء

وأوضح أنه خلال الـ10 سنوات الماضية تم تطوير الكثير من ميادين المدن المختلفة، وكانت التنمية الحقيقة أيضًا على مستوى الزراعة وإنشاء أكثر من 27 مزرعة نموذجية زراعية ودخول الخدمة، وهي توفر فرص العمل، بالإضافة إلى عدد من المجمعات التنموية، مشددًا على أنه كان هناك مشروع تحلية مياه البحر في سيناء وتم بناء أكثر من 45 محطة تحلية مياه البحر لاستخدامها في الزراعة.

ونوه بأن القطاع الصناعي في سيناء كان به اهتمام كبير جدًا على كل الأصعدة، وتم إنشاء العديد من المصانع العملاقة، موضحًا أن تم التطوير العديد من المواني، والقطاع السياحي مهم في سيناء لما لها من مكانة دينية.