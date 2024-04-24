تفاصيل سمبوزيوم «المرأة والحياة» ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي

أقام مهرجان أسوان لأفلام المرأة ورشة عمل ضمن سمبوزيوم المرأة والحياة على مدى أيام المهرجان الأولى، والذي يقام في الفترة من 20 – 25 أبريل الجاري، وتضمنت الورشة أعمالا مميزة نفذها فنانون من 5 دول ، تعبر عن المرأة والطبيعة في أسوان بطريقة مباشرة أو رمزية.

التعبير عن قضايا المرأة

وجاءت اللوحات معبرة عن تأثر بعض الفنانين بالطبيعة الأسوانية، وكذلك التعبير عن قضايا المرأة باعتبارها مركز السمبوزيوم والمهرجان، وتنوعت المدارس الفنية والأساليب والتقنيات التي استخدمها الفنانون.

المشاركون في السمبوزيوم

وضم السمبوزيوم وورشة العمل عددا من الفنانين المصريين والعرب، وشارك في السمبوزيوم الفنان البحريني محمود الملا، والفنانات الكويتيات ليلى دشتي ودانة الخشتي وعائشة محمد الذياب، وعماد منصور من العراق، وليتشا مارتيني من إيطاليا، وضيف الشرف الدكتور سمير شاهين من مصر ، بالإضافة للفنانين الدكتور أشرف مهدي والدكتورة داليا فؤاد، والفنانة أزميرالدا من مصر.

وذكرت نرمين عامر، منسقة سمبوزيوم المرأة والحياة، أن ورشة العمل أنتجت أعمالا قيمة تعبر عن المرأة والطبيعة الأسوانية بطريقة مذهلة. واعتبرت السمبوزيوم بمثابة علامة مهمة وطاقة ضوء تتسرب من جنوب مصر إلى العالم كله لتعبر عن ارتباط المرأة بالحياة.