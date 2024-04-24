عضو بـ«النواب»: المشروعات العملاقة في سيناء تفتح أبوابا جديدة للاستثمار

هنأ النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري العظيم بمناسبة احتفالات الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء، إذ استردت مصر أراضيها كاملة من بين أيدي الاحتلال.

تاريخ مصر حافل بالانتصارات والبطولات

وقال «سوس» في بيان، إن تاريخ مصر حافل بالانتصارات والبطولات التي تكشف معدن أبنائها الوطني ومعاني الوفاء والوطنية والتضحية من أجل الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس وتقديم أرواحهم فداءً ودفاعا عنه ضد أي محاولات للنيل من أمنه واستقراره، وحفاظا على استقلاله.

مواجهة الإرهاب الأسود

أكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب الأسود، واستطاعت بقيادة حكيمة وقوية وشعب حر أن تواجه هذا الإرهاب، وتتصدى لكل محاولات أهل الشر في الداخل والخارج، لا سيما من ناحية سيناء أن تزعزع استقرار وأمن أم الدنيا، كونها رمانة ميزان السلام في المنطقة.

أشاد النائب سامي سوس، بجهود التنمية والبناء التي نفذتها الدولة المصرية على أرض سيناء من مشروعات قومية عملاقة من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار وفتح أبواب جديدة للاستثمار وربط سيناء بمحافظات مصر، ودعم الاقتصاد المصري.