من هو زوج «سلمى» ابنة الفنانة بدرية طلبة؟.. خطف الأنظار في حفل الزفاف

وسط حالة من الفرحة، احتفلت الفنانة بدرية طٌلبة، بحفل زفاف ابنتها الصغرى «سلمى»، بين عدد كبير من الأهل والأصدقاء، إذ خطفت الفنانة الأنظار برفقة ابنتها العروس وعريسها، لما ظهروا عليه من جمال جذاب، خاصة بعد الاحتفال مع ابنتها على الطريقة الهندية.

من هو زوج ابنة الفنانة بدرية طلبة

نستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن عريس ابنة الفنانة بدرية طلبة، وفقًا لما أوضحته «طلبة» خلال حديث سابق لها.

- يدعى محمد.

- يعمل ضابط اتصال طيران.

- ولد وعاش طوال حياته في الإمارات برفقة أسرته.

- استقر بمصر منذ فترة قصيرة.

- تعرف على زوجته «سلمى» وسط مجموعة من الأصدقاء.

وكانت قد احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحفلة حناء ابنتها «سلمى»، على الطريقة الهندية، وسط حالة من الفرحة والبهجة، إذ ظهرت الأم متأثرة برؤية ابنتها عروس جميلة أمام أعينها، في حفلة مقتصرة على الأهل والأصدقاء فقط.

معلومات عن العروس سلمى ابنة الفنانة بدرية طلبة

تُدعى سلمى سالم.

- تبلغ من العمر 26 عامًا.

- هي الابنة الصغرى للفنانة بدرية طلبة.

- كانت خطوبتها في عام 2021.

- لديها شقيقة كبرى تدعى «هايدي».

- تجمعها علاقة صداقة قوية بوالدتها وشقيقتها الكبرى.