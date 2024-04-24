بدرية طلبة تحصن ابنتها من الحسد في حفل زفافها بطريقة غريبة (فيديو)

«حبايبنا على دماغنا.. لكن اللي يحسدنا في عينيه البونبوني».. بهذه الطريقة قررت الفنانة بدرية طلبة، تحصين ابنتها الصُغرى سلمى، اليوم، قبل إقامة حفل الزفاف، وهي في غرفتها، تستعد وتحتفل بين صديقاتها.

وجاءت بدرية طلبة بنوع من «البونبوني»، على شكل عين زرقاء، وقالت الكلمات السابقة، فيما ظلت أثناء الاحتفال في الغرفة التي تستعد فيها ابنتها في حفل الزفاف، تقرأ الكثير من الأدعية والقرآن خوفًا على ابنتها.

تستعد الفنانة بدرية طلبة للاحتفال بزفاف ابنتها الصغرى، اليوم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث نشر المصور الخاص بحفل الزفاف، عددا من اللقطات التي جمعت بدرية بابنتها، أثناء تجهيزها للحفل.