حنان مطاوع عن أشرف عبد الغفور: تعلمت منه الالتزام والتسامح

حرصت الفنانة حنان مطاوع على توجيه كلمة خاصة للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، خلال حفل تكريم اسمه فى المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، لافتة إلى أنها شاركت معه فى بطولة مسلسل «بنت القبائل»، والذى جعلها تقترب منه على المستوي الإنساني قبل المهني.

حنان مطاوع: اقتربت من أشرف عبدالغفور على المستوى الإنساني

وأضافت الفنانة حنان مطاوع خلال حفل تكريمه بحضور ابنته ريهام عبد الغفور، أنها شعرت معه بالأبوة والحب الكبيرين، لافتة إلى أنه علمها الطاقة الإيجابية والتسامح والالتزام فى العمل الفني، مضيفة أنه والد صديقتها المقربة الفنانة ريهام عبد الغفور، والذي غرس بها التفاني والحب مع كل من يتعامل معها.

جدير بالذكر، أن المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، يحتفل اليوم بتكريم اسم الراحل اشرف عبد الغفور بحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أشرف زكي، وخالد جلال، ولطفي لبيب، ومحمد رياض، وسميرة عبد العزيز، وأحمد سلامة، والأب بطرس دانيال وآخرين.