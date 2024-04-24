نبيل الحلفاوي: أطلقنا على أشرف عبدالغفور لقب «أبوالهول» لهذا السبب

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على توجيه رسالة خاصة للفنان الراحل أشرف عبدالغفور، خلال حفل تكريم اسمه برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فى المركز القومى للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، بحضور ابنته ريهام عبدالغفور والدكتور خالد جلال وعدد كبير من نجوم الفن.

«الحلفاوي»: الفنان الراحل كان ينطق بالحق دائما

وخلال الحفل ألقى الفنان نبيل الحلفاوي كلمة خاصة للفنان الراحل والتى أثنى خلالها على موهبته الكبيرة فى التمثيل والإخراج وإجادة التعاون مع زملائه، لافتا إلى أنه كان يطلق عليه لقب «أبوالهول»، لأنه لم يكن ينطق سوى بالحق ولا يحب الثرثرة فى الحديث دون أن يكون بهدف أو قيمة.

وانطلق مساء الليلة حفل تكريم اسم الراحل أشرف عبد الغفور بحضور رئيس شؤون قطاع الانتاج الثقافى الدكتور خالد جلال، ومحمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والفنان لطفى لبيب، والأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز المصري الكاثوليكي للسينما، وابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، وعدد آخر من الفنانين.