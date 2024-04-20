حنان مطاوع تسترجع ذكرياتها مع صلاح السعدني: «خدني في حضنه وقعدنا نعيط»

نعت الفنانة حنان مطاوع، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي وافته المنية أمس الجمعة، مسترجعة ذكرياتها معه، قائلة إنها شاركت معه في مسلسل «أرض الرجال» في 2005، حيث كانت في بداياتها الفنية، فكان بمثابة أب بالنسبة لها، حيث تجمعه صداقة كبيرة مع والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، كما أنه كان صديقا مقربا لوالدتها الفنانة سهير المرشدي، وجدتها.

وأضافت حنان مطاوع، خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، من تقديم الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن الفنان صلاح السعدني، كان يحرص على زيارة والدتها وجدتها في منزلهما بالحلمية، مردفة: «جدتي كانت تحكي لي مواقف كثيرة ما بينهم».

وواصلت: «الفنان صلاح السعدني كان في المشاهد الحساسة أو بها مشاعر جياشة، يستطيع أن يستدعي لحظة دموع بسهولة وسريعا، وفي أحد المشاهد، كنت أدخل عليه المكتب وأبكي فيه، وكنت منهارة في هذا المشهد وأصدقه، وهو لا يحب إعادة المشاهد، وفي هذا المشهد بكى بكاء شديدا، وفي آخره أخذني في حضنه وبكينا، وبعد انتهاء المشهد قال لي مازحا: غلبتيني في الطاولة وجعلتيني أبكي».

تابعت: «لي علاقة صداقة وطيدة بالفنان أحمد السعدني ابنه، هي عائلة مثقفة وجميلة، ولهما مواقف في كل شيء، حيث كان رجل جميل الله يرحمه، وكان جاد للغاية داخل العمل، ودمه خفيف في الكواليس، واكتشف أنني ألعب الطاولة فطلب مني في الكواليس لعب دور طاولة».