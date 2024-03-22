أسهل طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل الجوسي زي المطاعم.. اعمليها للفطار

تعد الكوسة بالبشاميل من الأكلات اللذيذة والمغذية إذ يستمتع محبوها بفوائد الكوسة الصحية مع الإضافات الأخرى مثل الدجاج والبشاميل، وهي أيضًا وجبة مختلفة عن منيو أكلات رمضان الشهيرة مثل المحشي وقدمتها الشيف نجلاء الشرشاب عبر برنامج«على قد الإيد» المُذاع على شاشة «CBC».

أسهل طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل

كوسة مقطعة شرائح.

ملح.

فلفل اسود.

سمن.

بصل مقطع.

جوانح.

صدور فراخ مقطعة شرائح.

بيضة.

2 كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

قرفة.

جنزبيل.

ثوم مفروم.

طريقة التحضير

أولًا قومي بتحمير الكوسة في طاسة على نار متوسطة مع الثوم المفروم وقليل من الماء حتى تنضج.

شوحي البصل في السمن وبعد ما يذيل أضيفي الفراخ وتبليها بالملح والفلفل الاسود والجنزبيل والقرفة ثم تشوح جيدا الى تمام النضج.

قومي بتحمير الدقيق في السمن حتى يصبح لونه ذهبيا وأضيفي اللبن والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدا.

وفور الوصول للقوم المطلوب ارفعي البشاميل من على النار وعندما يبرد أضيفي له البيضة وقلبي الخليط جيدا.

قلبي الكوسة مع الفراخ وجزء من البشاميل واسكبيهم في صينية مناسبة مدهونة زبدة ومتبطنة بالبقسماط المطحون.

ضعي على الوجه باقي كمية البشاميل وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتحول الوجه للون الأحمر.

طريقة عمل البرغل المفلفل

وبحسب الشيف منال العالم لا يجب تقديم الكوسة بالبشاميل بدون البرغل المفلفل الشامي، الذي يمكن تحضيره

2 حبة طماطم مفرومة.

حبة بصل أبيض.

1/2 ملعقة نعناع مجف.

1/4 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة دبس رمان.

1/2 ملعقة ملح.

1/4 ملعقة فلفل أسود.

2 كوب برغل خشن.

1/4 كوب زيت ذرة.

ملعقة زبدة.

حبة فلفل أحمر حلو.

حبة فلفل أخضر حلو.

حبة بصل.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة معجون طماطم.

حبة طماطم مقشرة.

ملعقة ملح.

1/2ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كمون.

ملعقة كركم.

طريقة تحضير البرغل المفلفل

اغسلي البرغل، وانقعيه في الماء، ثم في طاسة واسعة أو إناء على النار يسخن الزيت والزبدة ثم يضاف الثوم والبصل ويقلب ليذبل.

يضاف الفلفل الحلو ويقلب ليذبل قليلاً، ثم يضاف الملح، الفلفل، الكمون والكركم، بعد ذلك أضيفي البرغل ويقلب لمدة دقيقتين ليتشوح ويكتسب طعم التوابل السابقة.