أسهل طريقة لعمل بسكويت الشوفان في المنزل.. صحي وموفر

الأكل الصحي مهم للأم، سواء كان ضمن نظامها الغذائي أو تصنعه لأطفالها للحفاظ على صحتهم من الأطعمة المليئة بالمواد الحافظة، لذا خلال التقرير التالية تقدم لكِ «الوطن» طريقة عمل بسكويت على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل بسكويت الشوفان

240 جراما من الدقيق البني.

120 جراما من الشوفان.

100 جرام من السكر البني.

100 جرام زبدة مخصصة للحلويات.

150 إلى 240 مللي جرام من اللبن.

10 جرامات بيكنج بودر.

5 جرامات ملح.

إليكِ خطوات عمل بسكوت الشوفان

-الخطوة الأولى: قومي بتسخين الفرن على درجة 200 درجة، أطحني الشوفان لتنعيمه بالمطحنة.

-الخطوة الثانية: وضعي الدقيق والسكر والملح والبيكينج بودر معًا، التقليب جيدًا حتى امتزاج المكونات، ضعي الخليط في إناء عميق، ووضع فوقه الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- الخطوة الثالثة: قومي بعجن المكونات جيدًا مع بعضها البعض، ووضع اللبن بالتدريج على العجينة واستمرار العجن، لكي تمتزج المكونات معا جيدًا.

-الخطوة الرابعة: ضعي العجينة في مكان لترتاح لمدة تلت ساعة، قومي بفرد العجينة بحيث يكون سمكها نحو 3 ملليمترات.

- الخطوة الخامسة: قطعي العجينة بقطاعات البسكويت الدائرية، وأحضري الصينية التي ترغبين في إدخالها إلى الفرن، قومي بوضع ورقة من الزبدة في قاع الصينية، انقلي بسكويت الشوفان بحذر إلى الصينية.

-الخطوة السادسة: ضعي البسكويت في الفرن لمدة 13 دقيقة إلى ربع ساعة، وبعدها أخرجيه من الفرن واتركيه ليبرد، وانقليه إلى طبق التقديم أو ضعيه في علبة بغطاء محكم لحفظه لحين الأكل.