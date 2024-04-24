خالد أبوبكر بعد إيقاف القيد: الزمالك «هرم».. والدوري مينفعش من غيره

أعرب الإعلامي والمحامي الدكتور خالد أبوبكر عن غضبه بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف القيد لنادي الزمالك حتى سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق، والمقدرة بـ 2.4 مليون يورو.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، :«أنا أهلاوي ولكن نادي الزمالك هرم بجانب النادي الأهلي، ودوري إيه اللي يكون من غير الزمالك.. ده يبقى ولا حاجة».

أضاف أبوبكر: «أنا نفسي أغلب الزمالك، وأي هزة تطول نادي الزمالك، فهي تطول مصر، أثق في مجلس إدارة ناديه فهم ناس محترمة وبيشتغلوا بجد».

أزمة خالد بوطيب مع الزمالك

وأشار الزمالك في بيانه الذي أصدره مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه بدأ تداول القضية منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام فيفا، لفسخ عقده من طرف النادي.

ووعد الزمالك جماهيره ببذل الجهد لإدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علما بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارتها بكفاءة وموضوعية وشفافية.