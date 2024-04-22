تأجيل طعن «المندوه» على استبعاده من منصب أمين صندوق الزمالك لـ20 مايو

أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، طعنا للإبقاء على اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، كأمين صندوق بمجلس نادي الزمالك الرياضي عن الدورة الانتخابية 2023-2024، لجلسة 20 مايو المقبل.

الطعن يطالب بإلغاء حكم أول درجة

كما طالب الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيما تضمنه من استبعاد حسام المندوه من منصب أمين الصندوق بالزمالك بما يترتب على ذلك من آثار.

الخواجة يقيم دعواه أمام القضاء الإداري

وأقام حسام الدين المندوه توفيق الخواجة دعوى أمام القضاء الإداري طالب فيها بوقف قرار استبعاده من الترشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وقضت المحكمة برفض دعواه ما حدا به إلى رفع الطعن الماثل أمام الإدارية العليا حتى يتسنى له الإبقاء على اسمه لمنصب أمين صندوق الزمالك.

يشار إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن كون المحكمة الإدارية العليا أعلى المحاكم في مجلس الدولة.