أسرار الشعر الطويل.. 3 وصفات طبيعية تُظهرك بطلّة خاطفة للأنظار

الحصول على شعر طويل صحي حلم جميع الفتيات والسيدات؛ باعتباره من مظاهر جمال المرأة؛ لذا يبحثن عن طرق تطويل الشعر في المنزل بوصفات طبيعية آمنة؛ تساعدهن بجنب التطويل على التمتع بشعر ناعم له مظهر جذاب وصحي، وهذا ما سنتناوله في التقرير التالي.

يُمكن للسيدات الحصول على شعر طويل وجذاب من خلال اتباع 3 وصفات طبيعية في المنزل، قدمها موقع healthline الطبي، كالتالي:

وصفات طبيعية سريعة لتطويل الشعر

وصفة البيض وزيت الخروع

يمكنك تجربة تلك الوصفة للحصول على شعر طويل وصحي وناعم، من خلال اتباع التالي:

المكونات:

بيضة واحدة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

ضعي البيضة مع زيت الخروع في وعاء، ثم اخلطيهم جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

دلكي فروة الرأس بالمزيج، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء البارد.

وصفة البصل والعسل

يستخدم البصل لزيادة نمو الشعر وترطيبه لأنه يحفز نموّ بصيلات الشعر، ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:

المكونات:

1 بصلة كبيرة.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

قطعي البصلة ثم اعصريها وضعي هذا العصير مع العسل.

دلكي فروة رأسك بالخليط السابق واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء البارد وكرري هذه الوصفة يومياً لمدة شهر حتى الحصول على نتائج جيدة.

وصفة جل الصبار

يمكنك استخدام جل الصبار لتحفيز نمو الشعر وتقويته، من خلال اتباع الآتي:

المكونات:

مقدار من جل الصبار يتناسب مع طول شعرك.

10 قطرات من أي زيت عطري.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير: