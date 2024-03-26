ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل قبل النوم مباشرةً؟.. احرص عليه في السحور

للعسل فوائد متعددة يعلمها الكثيرون، إذ أنه يؤثر بشكل إيجابي على جسمك بشكل عام، إلا أن الفائدة الخفية للعسل تأتي بتناوله قبل النوم مباشرةً، إذ يعمل ذلك على تحسين جودة النوم وتعزيز المناعة.

وجدت دراسة نشرت في مجلة «Scientific World Journal»، أن العسل قلل من إجمالي نسبة الكوليسترول لدى المشاركين بنسبة 3%، كما أفادت دراسة أخرى في مجلة «الطب والغذاء» أنه يساهم في انخفاض الكولسترول بنسبة 8%.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل قبل النوم مباشرةً؟

يحتوي العسل على مركب يسمى التربتوفان، والذي يسبب لك الشعور بالنعاس، إذ أنه يمكن أن يساعد على النوم بشكل أفضل وقت تناوله قبل النوم مباشرةً، ويمكن خلال شهر رمضان تناوله في وجبة السحور.

فوائد العسل على الصحة والدماغ

وعددت الدراسة فوائد أخرى للعسل، إلى جانب المساعدة على النوم الجيد، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1- إنقاص الوزن

التخلص من السكر من نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، لكن هل تعلم أن العسل يساعدك على إنقاص الوزن أيضًا؟، لأنه يحتوي على الكثير من الفركتوز، مما يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك.

2- تنظيف البشرة

يساعد العسل الذي تستهلكه على تنظيف بشرتك، لأن العسل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تنظف الجسم من السموم الضارة، كما يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا للحفاظ على صحة بشرتك.

3- يحمي الشرايين

لقد وجد أن العسل يمكن أن يمنع الشرايين من التضيق، وبالتالي الحماية من فشل القلب أو الصداع أو حتى فقدان الذاكرة البطيء.

4- يمنع عسر الهضم

بما أن العسل له خصائص مطهرة، فإنه يمكن أن يخفف من عسر الهضم ويعادل الغازات، إذا كنت تعاني باستمرار من الانتفاخ وعسر الهضم، فيمكن أن يساعدك العسل على التخلص من هذه المشاكل.

5 - تحسين وظائف الدماغ

من المعروف أن العسل يحتوي على الكالسيوم الذي يمتصه الدماغ بسهولة مما يساعده على أداء وظائفه، وأظهرت دراسة أجرتها رويترز هيلث أن استهلاك العسل يرتبط بتحسن الذاكرة.

فوائد العسل عديدة، لذا من الجيد تناول ملعقة منه كل يوم، نتيجة لإضافة العسل إلى روتين وقت النوم، يمكنك النوم بشكل أفضل، وتعزيز مناعتك، وتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي، ودعم صحة القلب، وتعزيز النوم بشكل أفضل.

دكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، أوضح لـ«الوطن»، أن العسل يمكنه زيادة القدرة على التركيز، حيث يساعد في تحسين وظائف المخ، ناصحا بضرورة تناول معلقة أو معلقتين، وعدم الإفراط في تناوله.