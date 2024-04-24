مع ارتفاع درجات الحرارة.. أشياء لا يٌمكن الاستغناء عنها في حقيبة كل سيدة

مع ارتفاع درجات الحرارة، وكثرة الخروج من المنزل خاصة السيدات العاملات، لابد من احتواء حقائبهن على أشياء ضرورية لا تخلو منها، لمٌواجهة التقلبات الجوية، إذ تُعد الحقيبة جزءا أساسيا في يوم السيدة العاملة حال خروجها من المنزل.

أشياء ضرورية في حقيبة اليد

عند خروج السيدة من المنزل خلال فصل الصيف، لابد أن تتأكد من أن حقيبتها تحتوي على العديد من الأشياء الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفق ما نشره موقع «cuddlynest» التي يعد من أبرزها زجاجة المياه، إذ يجب أن تضعها السيدة في حقيبتها بشكل مستمر خلال فصل الصيف، لأن شرب الماء مهم للحفاظ على ترطيب الجسد خلال ارتفاع درجات الحرارة.

ومن الأشياء الضرورية أيضًا داخل الحقيبة، خلال فصل الصيف هي المناديل سواء الجافة أو المبللة، التي تحتاج إليها الفتيات أو السيدات لترطيب البشرة ومسح الأيدي باستمرار، بجانب معقم ومُطهر اليدين، لأنها أكثر عرضة للجراثيم والبكتيريا والملوثات طوال الوقت، تجنبًل للإصابة بأي من الأمراض.

المعطر من الأغراض المهمة في فصل الصيف

وبسبب جفاف البشرة، خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وتعرضها المستمر للشمس، لابد من وضع علبة صغيرة من المٌرطب للترطيب، ولتجنب الروائح الكريهة لابد من وضع زجاجة العطر «البرفيوم» في الحقيبة، لأنها من الأغراض المهمة للسيدات والفتيات، فضلًا عن الاحتفاظ بمعطر للفم أو مضغ «اللبان».