الإذاعي فهمي عمر ضيف أولى حلقات برنامج «سيرة ومسيرة» على «CBC» غدا

يستضيف برنامج سيرة ومسيرة، والذي تقدمه الإعلامية جيرمين شلبي على قناة «CBC»، في أولى حلقاته غدًا الخميس في الرابعة والنصف عصرًا، الإذاعي القدير فهمي عمر، ليسرد رحلة العمر من قرية الرئيسية بصعيد مصر وصولاً لرئاسة الإذاعة المصرية ومؤسس إذاعة الشباب والرياضة.

كواليس بيان ثورة 23 يوليو والعدوان الثلاثي

ويسرد عمر خلال الحلقة كواليس بيان ثورة 23 يوليو، وماذا حدث في انطلاق أولى قوافل المساعدات الإغاثية لفلسطين عقب الثورة، وتغطية أحداث العدوان الثلاثي على بورسعيد، وكيف دخل عالم السينما من خلال فيلم من تأليف الفنان القدير فريد شوقي بمشاركة البطولة مع عبدالمنعم إبراهيم، وهدى سلطان.

ويتضمن البرنامج حلقات متنوعة مع الشخصيات التي أفنت حياتها لخدمة الوطن في كافة القطاعات والمجالات، من خلال إبراز مسيرة رحلة العمر، وسيرتهم بين تلاميذهم ومن تأثروا بهم واتخذوهم قدوة.

ويأتي البرنامج في ظل توجهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باستكمال استراتيجيها في الارتقاء بالوعي، والمساهمة الفعالة في بناء الشخصية المصرية.