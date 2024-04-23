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دراما المتحدة

قناة CBC تطلق برنامج سيرة ومسيرة الخميس المقبل

كتب:

أحمد شعراني
11:50 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
جيرمين شلبي

جيرمين شلبي

تطلق قناة CBC، الخميس المقبل، برنامج «سيرة ومسيرة» وتقدمه الإعلامية جيرمين شلبي، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

يتضمن البرنامج حلقات متنوعة مع الشخصيات التي أفنت حياتها لخدمة الوطن في كافة القطاعات والمجالات، من خلال إبراز مسيرة رحلة العمر، وسيرتهم بين تلاميذهم ومن تأثروا بهم واتخذوهم قدوة.

يأتي البرنامج في ظل توجهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاستكمال استراتيجيها في الارتقاء بالوعي والمساهمة الفعالة في بناء الشخصية المصرية.

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بقلم أحمد شعراني