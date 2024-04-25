مدحت العدل: «مقولة الأهلي لا يُهزم غلط»

كشف الكاتب والمنتج الدكتور مدحت العدل، عن وجه نظره في المناقشات بين الشخصيات العامة بشأن الأهلي والزمالك، موضحًا أنه أمر طبيعي طالما لم يحدث به أي تجاوز من قبل الأطراف، مؤكدًا أن فكرة الرياضة والحياة بشكل عام هي الانتصار والهزيمة، وليس إحداهما فقط.

فكرة عدم الهزيمة شئ خطير

وأشار «العدل»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن فكرة عدم الهزيمة دائمًا سواء في الرياضة أو الحياة هو شئ خطير جدًا، منوهًا بأنه لابد أن نتقبل الهزيمة طالما قمت بدورك، مؤكدًا أن الحياة بها الهزيمة والانتصار لكي نشعر بطعم الأشياء، متابعًا: «مقولة في دستور الأهلي لا ينهزم.. مفيش كده وغلط».

ونوه بأن لم يشاهد مباراة في الخارج إلا وجماهير الفريق المنهزم يصفقون للاعبين لأداءهم الجيد في المباراة، موضحًا أن هزيمة أي فريق هو أمر وارد في كل الحالات، و«لازم تجيب أخرك وتتمسك بالقيم بتاع النادي بتاعك»