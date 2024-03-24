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دراما المتحدة

مدحت العدل عن الراحلة زينة مطاوع: عملت بـ«عتبات البهجة» حتى آخر لحظة في حياتها

كتب:

شريف سليمان
10:20 م | الأحد 24 مارس 2024
الراحلة زينة مطاوع

الراحلة زينة مطاوع

قال المؤلف والسيناريست مدحت العدل، إن المنتج جمال العدل صاحب مبادرة ترجمة مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في شهر رمضان الحالي بلغة الإشارة.

مبادرة رائعة من جمال العدل

وأضاف «العدل»، في حواره ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «أنا سعيد بهذه المبادرة وحققت نجاحا كبيرا وجمال العدل هو الذي أطلقها، وهي فكرة نبيلة وجيدة ورائعة للغاية».

نعي لزينة مطاوع بكلمات مؤثرة

وتابع:  «أما بالنسبة إلى المونتيرة زينة مطاوع، الله يرحمها، فقد كانت شابة صغيرة مريضة لكنها كانت تعمل في مسلسل عتبات البهجة حتى آخر لحظات في حياتها، وكانت من أشطر الناس واشتغلت لآخر يوم في حياتها ونقدم التعازي لأهلها فهي جزء من الشركة».

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