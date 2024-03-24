مدحت العدل: «بنشنغل زي الأمريكان.. والنجم مش بيدخل في الاختيارات»

كشف المؤلف والسيناريست مدحت العدل، مؤلف سيناريو مسلسل عتبات البهجة، طريقة اختيار شركة العدل جروب لفريق العمل.

وقال «العدل»، في حواره ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «نعمل مثل الأمريكان، أي أن شركة الإنتاج هي أهم حاجة هي اللي بتجيب المخرج والفنانين والمؤلف، والترشيحات للمخرج لأنه من سيقود الفريق، لكنه يحصل على رأينا أيضا، وكل شخصية يترشح لها 3 ترشيحات ويستشير المخرج رأي الشركة المنتجة».

وأضاف: «يحيي الفخراني وصلاح عبدالله جرى اختيارهما بسرعة كبيرة، وشيء واحد تدخل فيه الشركة فقط، إن جرى تخطي الميزانية المخصصة».

وواصل: «النجم عندنا مش بيتدخل ومش بيقول هاتوا فولان ومتجيبوش فولان، كل واحد وله وظيفة».

وأكمل: «أما بالنسبة إلى جومانا مراد، فقد جاء ترشيحها من أول وهلة وشاركت معنا في مسلسل ليسرا منذ 4 سنوات، وفي السنة الماضية جسدت شخصية السيدة دميانة وقدمتها بفهم عميق للغاية، ولما تم اقتراحها كلنا وافقنا عليها، ونصحتها بإن الناس الشعبيين عاديين وطيبين وقدمت مشاهد رائعة مع يحيي الفخراني وصلاح عبدالله».