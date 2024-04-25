بعد تسجيل أعلى نسبة في بريطانيا.. ما الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالملاريا؟

منذ ما يقرب من 20 عامًا، لم تسجل أي من الدول إصابات بمرض الملاريا مثل هذا العدد، إذ بلغت الإصابات أعلى مستوياتها في المملكة البريطانية المتحدة، وفق ما أوضحته صحيفة «ذا صن»، وذلك بسبب كثرة السفر إلى البلدان المنتشر بها المرض.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

وبعد أن سجلت بريطانيا، أعلى مستويات في الإصابة بمرض الملاريا، نستعرض في التقرير التالي، الفئات الأكثر عرضه للإصابة بهذا المرض، والأعراض التي تظهر على الشخص المصاب.

هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الملاريا، وحسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية، لابد من استخدام لقاح للأطفال الذين يعيشون في المناطق الموبوءة، وتعد الفئة الأكثر عرضة للمرض هم الأطفال وخاصة الرضع.

كما أن الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الملاريا، فضلًا عن الأشخاص المصابون بالإيدز، والمهاجرون، والمسافرون الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، حسب ما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن».

أعراض الملاريا

وتتشابه أعراض الإصابة بمرض الملاريا مع غيرها من الأمراض الأخرى، تتمثل في الحمى، الصداع، العصبية، الرعشة، الغثيان والقيء، ألم البطن، الإسهال، ألم المفاصل أو العضلات، سرعة التنفس، الإرهاق، سرعة ضربات القلب، البول الدموي أو الداكن، اليرقان أي «اصفرار العينين والجلد»، وأخيرًا نزيف غير طبيعي.