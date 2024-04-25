بينها شرم الشيخ.. 4 شواطئ عربية ضمن قائمة الأجمل على مستوى العالم

احتلت مدينة شرم الشيخ المصرية، مركزا مرموقا بين أفضل 4 شواطئ عربية على مستوى العالم، إذ جاءت في المركز الثالث، كما احتلت المركز الـ69 على مستوى العالم، وجاء هذا الترتيب تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء الذي يوافق الـ 25 إبريل الجاري.

في السياق، حصلت منطقة جميرا بيتش ريزيدنس في دبي على المركز الثامن في قائمة أفضل 100 شاطئ حول العالم، والمركز الأول عربيا.

السعودية تضم ثان أفضل شاطئ عربي

وحل في المركز الثاني عربيا شاطئ أملج في المملكة العربية السعودية، وكان ترتيبه الـ41 عالميا وسط تحولات سياحية تعمل عليها السعودية من خلال رؤية المملكة 2030، بحسب شركة «بيتش أطلس» وهي شركة مقرها لندن.

شاطئ أملج يضم 104 جُزر، وبالتالي يشكل أرخبيلًا، وفي الواقع هو أحد برامج مشروع البحر الأحمر ومشروع ضخم وهو جزء من رؤية السعودية 2030، علاوة على ذلك، غالباً ما يتم مقارنتها بجزر المالديف من حيث صفائها وشواطئها النظيفة.

أما في المركز الرابع عربيا فقد جاء شاطئ البحر الداخلي (الخور الداخلي) في دولة قطر، وكان في المركز الـ89 عالميا، بينما حصل شاطئ باجا وشاطئ جوكارنا في الهند أيضًا على المركزين 35 و78 على التوالي.