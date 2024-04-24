خيول عسكرية هاربة تثير الذعر في شوارع لندن.. «امسك حصان»

على الرغم من كونها صديقة للجميع ولا تسيء معاملتهم، وتُستخدم في التنقل وعروض الفروسية، إلا أنّ بعضًا من الخيول العسكرية خرجت عن المألوف وتسببت في إصابة 5 أشخاص وأحدثت أضرارًا في عدة مركبات فضلًا عن الفوضى العارمة في شوارع لندن، إثر اصطدامها بسيارة وأتوبيس.

ووفق ما أوضحته صحفة «إندبندنت» البريطانية، أصيب 5 أفراد من الجيش البريطاني بعد أن هربت عدد من الأحصنة العسكرية في أثناء التدريبات الصباحية الروتينية المعتادة صباح اليوم، واصطدمت إحداها بسيارة أجرة كان سائقها ينتظر خارج فندق كليرمونت في طريق قصر باكنجهام، وأخرى بحافلة سياحية متوقفة ذات طابقين، وتسببتا في تحطيم نوافذ المركبتين، فيما أصيب أحدهما بجروح وكان ينزف.

هروب عدد من الخيول في لندن

ونقلت صحيفة «الجارديان» عن متحدث باسم الجيش قوله: «لقد أصبحت عدد من الخيول العسكرية العاملة طليقة في أثناء التدريبات الروتينية هذا الصباح، جرى الآن إعادتها إلى المخيم، وقد أصيب عدد من الأفراد نتيجة هذا الأمر، ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة».

وتحدثت إذاعة LBC مع سائق السيارة الأجرة، وذكر أنه في أثناء انتظاره خارج الفندق، شعر بشيء يصطدم بسيارته، وقال إنه رأى خيلًا بالقرب من السيارة، وشاهد عددًا من الأحصنة وهي تصيب أحد أفراد الجيش، ويُعتقد أنّ سبعة خيول هربت في البداية، وعملت الشرطة مع الجيش لاستعادتها، وانتشر فيديو ركضها في الشوارع على منصات التواصل الاجتماعي.

قالت خدمة الإسعاف في لندن، إنه جرى استدعاؤها في الساعة 8.25 صباحًا، بسبب بلاغات بإصابة عدة أشخاص على طريق قصر باكنغهام، وأرسلت اللازم إلى مكان الحادث بما في ذلك أطقم الإسعاف، ومسعف في سيارة الاستجابة السريعة، وضابط استجابة الحوادث، ويتلقى الآن الضباط الرعاية اللازمة، فيما تُعالج الأحصنة وتلقى العناية المطلوبة.