جلسة تصوير زفاف ابنة بدرية طلبة بـ«الكوتشي» (صور)

تحتفل اليوم الفنانة بدرية طلبة بزفاف ابنتها الصغرى سلمى، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث نشر المصور الخاص بحفل الزفاف، عددا من اللقطات التي جمعت بدرية بابنتها، أثناء تجهيزها للحفل.

وحصل «الوطن» على اللقطات الأولى من جلسة تصوير سلمى ابنة بدرية طلبة وعريسها قبل بدء مراسم حفل الزفاف.

واحتفلت أمس الأول «بدرية» بحنة ابنتها، وسط أجواء عائلية، وارتدت العروس الساري الهندي، في حضور أصدقائها.

وشاركت مؤخرًا بدرية طلبة في السينما بفيلم الملكة، من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.