«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة.. وطقس غائم على مدن القناة

تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا على شمال البلاد اليوم، وتمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا وشمال وجنوب الوجه البحري، وتعمل على انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتلطيف حالة الجو، وفق ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، بحسب صور الأقمار الصناعية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير عنها، أنّ الكتل الهوائية الباردة يصاحبها نشاط للرياح التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة، على مناطق من شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وصولا إلى محافظات شمال الصعيد ومدن القناة.

طقس مشمس على القاهرة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم غائم جزئيا على مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الغربية، ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، حيث يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال أو جنوب الصعيد وجنوب سيناء والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.