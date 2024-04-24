«الأرصاد» تحذّر سكان 19 محافظة من الحرارة الشديدة: تصل إلى 43 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ سكان 19 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية يعانون من الطقس الشديد الحرارة، حيث تتجاوز قيم الحرارة العظمى خلال ساعات النهار 43 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم شديد الحرارة منذ العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع بداية ساعات المساء بنحو 9 درجات، حيث تسود أجواء ربيعية لطيفة على جميع الأنحاء.

درجة الحرارة اليوم

وعن المدن والمحافظات التى سجلت اعلى درجات حرارة اليوم خلال فصل الربيع، جاءت كما يلي.

القاهرة: العظمى 41 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 41 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 40 الصغرى 16

بنها: العظمى 41 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 41 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 41 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 40 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 40 الصغرى 14

السويس: العظمى 41 الصغرى 15

الفيوم: العظمى 41 الصغرى 15

بني سويف: العظمى 42 الصغرى 12

المنيا: العظمى 42 الصغرى 12

أسيوط: العظمى 43 الصغرى 11

سوهاج: العظمى 43 الصغرى 14

قنا: العظمى 42 الصغرى 14

الأقصر: العظمى 42 الصغرى 15

أسوان: العظمى 42 الصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 40 الصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 42 الصغرى 14