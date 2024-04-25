ختام فعاليات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» في الكاتدرائية المرقسية

أنهت القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديم منتجاتها في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في إطار مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» والتي تنتقل في ربوع مصر وتقدم كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنين بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

15 منفذًا متحركًا للسلع التموينية

وتواجدت منذ الصباح لليوم الثالث على التوالي، قوافل مبادرة خير مزارعنا لأهالينا في الكاتدرائية من خلال أكثر من 15 منفذًا متحركًا محملة بأطنان من السلع والمنتجات الغذائية، حوالي 200 سلعة، لتلبية احتياجات المترددين على الكاتدرائية وتقديم المساندة والدعم الحقيقي لهم لمواجهة موجة الغلاء.

ومن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة اليوم اللحوم البلدي والأسماك، والرنجة والفسيخ، والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضروات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي.

إقبال كبير على منتجات مبادرة خير مزاعنا لأهالينا

وكان الإقبال كبيرًا نظرًا لجودة المنتجات وانخفاض أسعارها بمعدل يصل الي 50% عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وطالب المواطنون المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي أثناء تفقدهما القوافل باستمرارها بشكل دوري.

ومن جانبه وجه المستشار سعيد صالح الشكر للبابا تواضروس الثاني، ولمدير الديوان البابوي والعاملين بالديوان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة حاملا تهنئة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للجميع بمناسبه حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للمواطنين وتكرار تلك القوافل المتحركة لتخفيف الأعباء الملقاه على عاتقهم.