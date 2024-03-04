إلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا بيستني في الكاتدرائية المرقسية

وصل جثمان الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، الذي رحل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جنازة الأنبا بيسنتي

وتوافد أقباط إيبارشية حلوان والمعصرة، اليوم، على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، وذلك بعد إعلان رحيله مساء أمس، بحسب ما أعلنته الكنيسة.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 سنة أسقفًا.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة جنازة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الاثنين، الساعة الثالثة عصرًا.

وكان البابا تواضروس قد نعى أسقف حلوان الراحل قائلا «لقد كرس نيافة الأنبا بيسنتي حياته بكاملها لله، وخدم الكنيسة بكل إخلاص وأمانة، وبساطة قلب، وتحمل المسؤوليات المتعددة التي كُلِفَ بها منذ شبابه المبكر، إلى أن عطله المرض الذي أَلَّمَ به في السنوات الأخيرة، فاحتمله بشكر ورضا».