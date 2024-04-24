تقديم الساعة مساء الخميس أم الجمعة؟.. «المساحة» تحسم جدل التوقيت الصيفي

حسمت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة، موضحة أن القرار رقم 24 لسنة 2023 المنشور في الجريدة الرسمية، يؤكد أن تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة وفق التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك من كل عام ميلادي.

تقديم الساعة 60 دقيقة

وقال المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بالهيئة، إنه وفقاً للقرار فإن تقديم الساعة 60 دقيقة يكون بنهاية يوم غد الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، أي في تمام الساعة 12 في منتصف الليل، موضحا: «أي الخميس صابح الجمعة».

أضاف «جودة» لـ«الوطن»، أن تطبيق التوقيت الصيفي يبدأ مع تقديم الساعة 60 دقيقة، أي أن الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل بنهاية يوم الخميس، ستصبح الساعة الواحدة صباح الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

وبمجرد بدء التوقيت الصيفي، فإنه وفق القرار يستمر حتى يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، وأكد الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهدف من التطبيق استغلال عدد ساعات النهار التي تطول في الصيف عن الشتاء لترشيد الطاقة استغلالا لضوء النهار.