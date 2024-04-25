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قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة الكبرى.. اعرف الأماكن والموعد

كتب:

وائل فايز
09:38 ص | الخميس 25 أبريل 2024
قطع المياه - صورة أرشيفية

قطع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى، قطع المياه عن عدة مناطق، وهي «شارع المطراوي– شارع الكابلات – ترعة الجبل- منطقة العزب- منشية البكري – الزيتون الشرقية»، وضعف المياه عن مناطق «حمامات القبة – ابن سندر»، بسبب القيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد. 

موعد قطع المياه 

ويبدأ القطع من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة، وحتى السادسة صباح يوم السبت، ولمدة 6 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، أو على خدمة «واتس اب» على الرقم 01206665125.

  

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.