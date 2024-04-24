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دراما المتحدة

قطع المياه في حدائق الأهرام لإحلال وتجديد الخطوط

كتب:

سلامة عامر
11:11 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
قطع المياه- أرشيفية

قطع المياه- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة «أ» بحدائق الأهرام.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18 أ، الأمر الذي يستلزم قطع المياه، وذلك لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة المقبل وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.