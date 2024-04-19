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دراما المتحدة

قطع وإعادة ضخ المياه في محافظتي الجيزة ومطروح لأعمال الصيانة

كتب:

سلامة عامر
11:26 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
قطع المياه.. أرشيفية

قطع المياه.. أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة ومطروح، قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق المحافظتين.

وكشفت «مياه الجيزة» قطع المياه عن منطقة منشية البكاري اليوم، لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساءً وحتى الساعة السادسة صباح الغد السبت، مشيرة إلى أنّ سبب القطع يرجع إلى القيام بأعمال تطوير ترعة المريوطية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن الخط قطر 300 مم المغذي لتلك المنطقة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وقالت الشركة إنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

مواعيد ضخ المياه بمطروح

وأشارت شركة «مياه مطروح» عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى مواعيد إعادة ضخ المياه اليوم، في منطقة «عزبة الملاحة» من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

ونوهت إلى أنه يمكن للمواطن من خلال البوابة التجارية للشركة القابضة، الحصول على خدمات «اعرف فاتورتك - إبلاغ القراءة - شكاوى الفواتير - خدمة مسبوق الدفع - خدمة تعاقد المياه والصرف الصحي»، لافتة إلى أنه من خلال تطبيق قراءتي يمكن للمشترك تسجيل قراءة العداد لضمان دقة وصحة الفواتير الصادرة وفقًا للقراءات المسجلة بواسطة العميل.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.