خريطة قطع المياه في 3 محافظات اليوم الثلاثاء.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعة بالشركات التابعة لها بمحافظات دمياط وكفر الشيخ وبني سويف، للقيام بأعمال الصيانة بالمحطات.

مدة قطع المياه بكفر الشيخ

أكدت الشركة فرع كفرالشيخ عبر منشور على «فيسبوك» انقطاع المياه عن مدينة سيدي غازي والخادمية، اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، ولمدة 10 ساعات، لافتة إلى أن سبب الانقطاع قيام الشركة بإيقاف محطة مياه بأعمال إحلال وتجديد لوحة الكهرباء، الخاصة بتشغيل جميع الوحدات بالمحطة.

سبب انقطاع المياه ببني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في بيان، انقطاع المياه عن قرية الدهايبة بمركز ببا، اعتبارا من الساعة 10 صباح اليوم، وحتى الساعة 1 من صباح اليوم التالي لمدة 15 ساعة، لافتة إلى أن سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال تطهير وتعقيم وتنزيل الوسط الترشيحي بمحطة مياه الدهايبة بمركز ببا.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في دمياط

وأعلنت الشركة بدمياط، انقطاع المياه عن مناطق (البستان - كفر العرب - دقهلة - الرحامنة)، اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم، وحتى الساعة 4 عصر نفس اليوم لمدة 8 ساعات، لافتة إلى أن سبب الانقطاع نظرا لعملية إحلال وتجديد غرف محابس بقريتي كفر العرب والشناوي.