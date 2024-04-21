قطع المياه عن الدقهلية لمدة 5 ساعات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا غدا الاثنين..

أماكن قطع المياه بالدقهلية غدا الاثنين

وأشارت شركة مياه الدقهلية أنه يجرى قطع وضعف المياه في بعض المناطق في مركز ميت غمر، وهي مدينة ميت غمر وقرية دقادوس.

وأكدت «مياه الدقهلية»، أنه سيتم قطع المياه لمدة 5 ساعات بسبب قيام الشركة بأعمال غسيل للشبكات بالمناطق المذكورة، والتي تستمر حتى الساعة 1 مساء، مما يتسبب في ضرورة قطع وضعف المياه حتي يتم الانتهاء من الأعمال.

نصائح للمواطنين في أماكن قطع المياه غدا

وأشارت الشركة أنه يجب علي المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز المتواجدين في مدينة ميت غمر وقرية دقادوس ضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.