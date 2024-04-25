طريقة عمل بسكويت المربى في خطوات بسيطة.. «أحلى من الجاهز»

مع اقتراب فصل الصيف، تقع كثير من الأمهات في حيرة بشأن أصناف الطعام المناسبة مع ارتفاع درجات الحرارة وفي نفس الوقت لا تتطلب مجهودًا كبيرًا لإعدادها، خاصة أنّ الأطفال يعزفون عن أغلب المأكولات ويبحثون عن الأشياء السريعة مثل الآيس كريم والعصائر المثلجة والبسكويت، لذا نستعرض فيما يلي طريقة عمل بسكويت المربى في خطوات بسيطة وسهلة، وفق ما أوضحته الشيف غادة جميل في برنامج «اتفضلوا عندنا» والمُذاع على قناة cbc sofra.

مقادير بسكويت المربى

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا سائلة أو بودرة.

نصف كوب من السكر.

ثلاث أرباع كوب زيت ذرة أو أي نوع آخر.

3 أكواب ونصف دقيق.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

مقادير حشو البسكويت

مربى فراولة كريمي أو قطع.

طريقة عمل بسكويت بالمربى

- يمكن إعداد وصفة البسكويت في العجان أو من خلال الخلط بشكل يدوي أو باستخدام الخلاط، وفي البداية، ضيفي البيضتين ويفضل أنّ يكونا في درجة حرارة الغرفة، لأن البيض البارد يؤدي إلى حدوث تكتلات، ثم ضعي الفانيليا للقضاء على أي رائحة غير مستحبة للبيض، والسكر والزيت، وشغلي العجان على درجة متوسطة حتى يندمج الخليط ويتحول إلى اللون الأبيض الكريمي.

- انخلي الدقيق عدة مرات حتى يعطي قوامًا وهشاشة للبسكويت، ثم ضعي البيكنج بودر وقلبي جيدًا، ثم ضيفيهما إلى المكونات السائلة حتى تتحول إلى عجينة سهلة التشكيل، ثم اتركيها لترتاح من 10 إلى 15 دقيقة.

- افردي العجينة على شكل دائرة أو مستطيل بسُمك متوسط، ووزعي حشوة المربى، ثم قطعي البسكويت باستخدام القطاعات المختلفة، وادخليه فرنا ساخنا على درجة حرارة متوسطة.

- ضيفي حشو المربى والعجين المقطع على الوجه ثم اعيدي البسكويت إلى الفرن مرة أخرى حتى تمام النضج.