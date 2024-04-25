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خبير اقتصادي عن حملات مقاطعة المنتجات: لديهم ثقافة جيدة لمحاربة التجار الجشعين

كتب:

يارا أشرف
09:59 ص | الخميس 25 أبريل 2024
ارتفاع الأسعار - صورة أرشيفية

ارتفاع الأسعار - صورة أرشيفية

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، إن مقاطعة منتجات بعينها يعبر عن حالة الرفض التام لمسألة غلاء الأسعار في الشارع المصري، والتي يستغلها بعض التجار الجشعين، مشيدا بظاهرة المقاطعة.

تكاتف المصريين والحكومة

وأضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ المصريين لديهم ثقافة جيدة وكافية تمكنهم من الوقوف بجانب الحكومة لمواجهة عمليات ارتفاع الأسعار الناجمة عن تسعير التجار وليس بسبب موجات التضخم.

موجات التضخم في طريقها للانخفاض

وتابع، أن موجات التضخم في طريقها إلى الانخفاض، مشيرا إلى أنه لا يوجد ندرة في الأسماك أو بعض السلع الأساسية، بل توجد معدلات اكتفاء ذاتي في مصر وفق الاحصائيات والأرقام المطروحة بنسب مرتفعة، ولكن نعاني مشكلتين، الأولى تتمثل في السلاسل المتعددة ووصولها إلى المستخدم الآخير، والثانية تتعلق بحدوث أزمة أو مشكلة في الفترة بين موسمين زراعين.

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