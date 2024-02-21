رئيس الأساقفة يستقبل ممثلي مؤسسة تحالف «ACT Alliance»

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ممثلي مؤسسة «ACT Alliance» ريتشيل لويس، المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجورج ماجاج المستشار الإقليمي للشؤون الإنسانية للمؤسسة، بمقر إبروشية الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

تنمية خدمات التعليم والصحة

وأطلع رئيس الأساقفة «مؤسسة ACT»، على الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر، من خلال المؤسسات والقطاعات التابعة للكنيسة، التي تهدف إلى تنمية خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين.

تضمن الاجتماع، مناقشات لاستكشاف سبل التعاون بين الإبروشية والمؤسسة، بالإضافة إلى توضيح هدف المؤسسة في تعزيز نهج منسق بقيادة محلية للتنمية، ودعم القضايا الإنسانية، حيث تعمل المؤسسة على المساعدات الإنسانية، والسلام والأمن، لدعم المجتمعات في أكثر من 120 دولة، من خلال 140 عضوا.