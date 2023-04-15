رئيس الأساقفة يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس القيامة

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، منذ قليل، قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

ضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية «المسيح اليوم قام».

صلاة الاستعداد

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام: «الله القادر علي كل شيئ ابونا السماوي نعترف باننا قد اخطأنا اليك والي سائر الناس بالفكر والقول والفعل فنحن اّسفون حقا علي كل خطايانا وتائبون اليك من مافعلناه منها بجهل او عن ضعف او عن عمد . فلأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا اغفر لنا كل ما سلف منا وانعم بان فيما بعد ان نخدمك دائما في جدة الحياة إكراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح . آمين».

قداس عيد القيامة

كانت الكنيسة الأسقفية بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.