خلال ساعات.. طرح بيوت بدوية في المجمع المتكامل لقرى الصيادين شمال سيناء

قالت مصادر في محافظة شمال سيناء، إنّ المحافظة تستعد لإعلان طرح البيوت البدوية في المجمع المتكامل لقرى الصيادين في منطقة أغزيوان بمركز بئر العبد في شمال سيناء خلال ساعات، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء.

توفير السكن الملائم

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الطرح الجديد يأتي في إطار سعي الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير السكن الملائم لفئة الصيادين بمركز بئر العبد شمال سيناء، وتوفير سكن ملائم لحياة كريمة للصيادين.

طرح 4 قرى سكنية

وكشفت المصادر عن أنّه سيتم طرح البيوت البدوية في المجمع المتكامل لقرى الصيادين بمرسى أغزيوان خلال ساعات، بطرح 4 قرى سكنية بإجمالي 200 بيت بدوى في قرى الصيادين بمرسى أغزيوان جاهزة للتسليم، عبارة عن «مبنى وحوش»، ويخصص لكل فائز في القرعة منزلا بمساحة 200 متر 2 عبارة عن «120 مترا مباني و80 مترا حوش» مع الالتزام بالشروط والضوابط والأسعار الجاري الإعلان عنها بكراسة الشروط المعلن عنها بالموقع، وطبقا لشروط وضوابط وأحكام القانون 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.