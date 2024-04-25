السيسي: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين واضح منذ اللحظة الأولى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري قدم شهداء أبرار من أبنائه الكرام من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء، بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية عيد تحرير سيناء، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر واضح منذ اللحظة الأولى، وذلك حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية، وحماية للأمن القومي.