الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات قداس عيد القيامة.. الدخول بدعوات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة 2024 يوم الأحد 5 مايو المقبل، إذ يترأس البابا تواضروس قداس عيد القيامة مساء يوم السبت 4 مايو بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة، وحضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.

ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة 2024

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة 2024 مساء يوم السبت 4 مايو 2024 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي كالتالي:

1- تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات، إذ يمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

2- لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية، وغير مسموح للمشاركين في الصلوات سواء «كهنة أو شمامسة أو شعب» باصطحاب أي اشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

3- خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

4- يرجى التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

5- على الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة الامتناع عن المجيء إلى الكاتدرائية، حرصًا على سلامة باقي المصلين.

6- تفتح الأبواب الساعة السابعة مساءً (بوابة رقم 1) مخصصة لدخول المسؤولين والشخصيات العامة، (بوابة رقم 3) المطلة على شارع وحدة الدمرداش مخصصة لدخول حاملي الدعوات من الشعب.

7- يلتزم كل مصل بإحضار منديل التناول «اللفافة» الخاص به، وذلك في قداس العيد وغطاء الرأس للسيدات، وذلك للاستخدام الشخصي.

8- وللاعتبارات الصحية يرجى عدم التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين.