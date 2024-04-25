مواقيت الصلاة في البحر الأحمر طبقاً للتوقيت الصيفي

ساعات ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بدءا من ليلة الجمعة 26 أبريل الجاري، ويستمر تطبيقه حتى الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2024، لذا يهتم المواطنون بمعرفة مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر طبقاً للتوقيت الصيفي الجديد.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر

وكشفت غرفة عمليات البحر الأحمر مواقيت الصلاة في مدن المحافظة طبقاً للتوقيت الصيفي الجديد، حسب ما أعلنت هيئة المساحة المصرية:

موعد صلاة الفجْر4:40 صباحا

موعد الشروق6:10 صباحا

موعد صلاة الظُّهْر12:43 مساء

موعد صلاة العَصر4:15 مساء

موعد صلاة المَغرب7:15 مساء

موعد صلاة العِشاء8:36 مساء

70 دولة حول العالم تطبق التوقيت الصيفي

ومن الجدير بالذكر أن التوقيت الصيفي تطبقه نحو 70 دولة حول العالم، بهدف الحصول على ساعات نهار أطول، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي، وينص على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار 60 دقيقة».