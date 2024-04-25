هنا الزاهد عن فيلم فاصل من اللحظات السعيدة: فاق توقعاتي

أعبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها برد فعل الجمهور على فيلم فاصل من اللحظات السعيدة، والذي يعرض حاليا ضمن موسم عيد الفطر السينمائي، وجاء إجمالي إيرادات الفيلم ما يقرب من 38 مليون و329 ألفا منذ بداية عرض الفيلم.

هنا الزاهد تتحدث عن فاصل من اللحظات السعيدة

وقالت هنا الزاهد عبر خاصية «الأستوري» عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، «ردود فعل الجمهور فاقت التوقعات، بشكر كل جمهوري الغالي، وحقيقي نفسي انزل كل ردود الفعل».

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، حتى تدفعهما الصدفة لبعض الوقت من السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.