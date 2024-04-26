أعلنت سكك حديد مصر، مواعيد القطارات الجديدة التي ستتحرك اليوم، بعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميا، مشيرة في منشور رسمي صادر عنها، إلى أنه بداية من الساعة 12:00 صباح اليوم الجمعة، سيجري تقديم الوقت 60 دقيقة، فتصبح الساعة 1:00 صباحا، على أن يتم تدوين المواعيد الجديدة لتحرك القطارات، في أكشاك البلوك وكشوف قيد القطارات.

مواعيد تحرك القطارات اليوم مع بدء التوقيت الصيفي

وفقا للمواعيد الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ لحظات، مع بداية اليوم الجمعة، عن تحرك مواعيد القطارات من محطاتها قيامها الساعة 1.00 صباحا، بدلا من 12.00 بعد منتصف الليل، بعد تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا للتوقيت الصيفي.

- يقوم قطار رقم 1010 من القاهرة الساعة 1:05 دقائق

- يقوم قطار رقم 1902 من القاهرة الساعة 1:20 دقيقة

- يقوم قطار رقم 3006 من القاهرة الساعة 1:50 دقيقة

- يقوم قطار رقم 890 من القاهرة الساعة 00:30 دقيقة

- يقوم قطار رقم 833 من أسوان الساعة 1:10 دقائق.

مواعيد قطارات VIP «الإسكندرية - القاهرة»

- قطار رقم 982 يتحرك من الإسكندرية الساعة 01:00

- قطار رقم 992 يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:00

- قطار رقم 2006 يتحرك من الإسكندرية الساعة 6:15 دقيقة

- قطار رقم 980 يتحرك من الإسكندرية الساعة 9:00

- قطار رقم 934 يتحرك من الإسكندرية الساعة 2:15 دقيقة.