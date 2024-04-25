مواقيت الصلاة في أسيوط بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. فرق 60 دقيقة

ساعات قليلة تفصلنا على تقديم الساعة ليبدأ العمل رسميا بالتوقيت الصيفي، الذي يترتب عليه تغييرات في مختلف المواقيت، من ضمنها مواقيت الصلاة بأسيوط، بداية من الفجر حتى العشاء، إذ تتقدم الساعة بمعدل 60 دقيقة.

مواقيت الصلاة في أسيوط

وحددت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة في أسيوط، بعد تقديم المواعيد بمعدل 60 دقيقة، إذ يبدأ العمل بها رسميا بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وتكون مواقيت الصلاة بعد سريان التوقيت الصيفي.

مواقيت الصلاة في أسيوط

- صلاة الفجر: تقام في التوقيت الصيفي الساعة 4:51 صباحا.

- موعد الشروق: يأتي موعد الشروق بعد تغيير المواعيد الساعة 6:21 صباحا.

- موعد صلاة الظهر: تقام صلاة الظهر بالتوقيت الجديد الساعة 12:53 مساء.

- موعد صلاة العصر في التوقيت الجديد: 4:25 مساء.

- موعد صلاة المغرب في التوقيت الجديد: 7:26 مساء.

- صلاة العشاء: تأتي الساعة 8:46 مساء.