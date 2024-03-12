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تحذير من تغيرات جوية متوقعة في المحافظات.. غيوم وظاهرة تستمر ساعات

كتب:

آية حسنين
07:36 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
طقس اليوم

طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حدوث تغيرات جوية مُتعددة خلال الساعات المقبلة، على مختلف المحافظات، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري.

 تغيرات جوية وظواهر تستمر لساعات

من ناحيتها، أشارت غرف العمليات المركزية، في مختلف المحافظات، إلى تغيرات جوية، أبرزها ظاهرة الشبورة المائية التي تضرب البلاد من الساعة 4 فجرًا، حتى الساعة 9 صباحًا، وتستمر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق الزراعية، وفي الأماكن الآتية:

- القاهرة الكبري.

- السواحل الشمالية.

-  مدن القناة.

- وسط سيناء.

-  شمال الصعيد.

- الوجه البحري.

غيوم وطقس بارد 

وأشارت غرف العمليات، إلى أن بعض البلاد تشهد طقسًا حارًا في النهار، بارد في الليل والصباح الباكر، جاءت تفاصيله كالآتي:

- القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية طقس حار في النهار، وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

- السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة.

وتتعرض بعض المحافظات لأجواء غائمة جزئيًا، في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

درجات الحرارة في المحافظات الثلاثاء 

وجاءت درجات الحرارة على مختلف المناطق في المحافظات، كالآتي:

- القاهرة الكبري والوجه البحري العظمي 28  والصغري 17.

- السواحل الشمالية العظمي 25 والصغري 14.

- جنوب الصعيد العظمي 29 والصغري 18.

- شمال الصعيد العظمي 29  والصغري 13.

- جنوب الصعيد العظمي 35 والصغري 19.

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