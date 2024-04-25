«نساء مصر»: ذكرى تحرير سيناء محفورة على جبين كل مصري 

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء، مشيرة إلى أن أمن وأمان هذا الوطن مرتبط بأواصر شجاعة وصلابة قواته المسلحة وقوة شعبه، ضاربين أروع النماذج البطولية التي تأبى أن تعيش في ظلال الانكسار أو الهزيمة.

استمرار المساعي المصرية لوقف الحرب في غزة

وأشادت العبسي في بيان لها، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تهنئته للمصريين بذكرى تحرير سيناء، والتي أكد من خلالها تكراره المستمر عن رفض الموقف المصري لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، فضلا عن استمرار المساعي المصرية المتواصلة لوقف الحرب في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء .

وأشارت إلى أن ذكرى تحرير سيناء محفورة على جبين كل مصري، واستكمال لانتصار عظيم تحدث عنه العالم، بل وأدهش العدو نفسه الذي يشهد حتى الآن ببراعة وبسالة وقوة العقل المصري الذي تقدم للحرب بإمكانيات فاقت توقعاته، مشيرة إلى أن المقاتل المصري عنوان نصرة الوطن وصانع مجدهـ وحافظا لكرامته وهيبته في أعين العالم.

تجسيد معاني العزة والكرامة

وأكدت أن أبطال القوات المسلحة جسدوا معاني العزة والكرامة، وسطروا في التاريخ بدمائهم أنصع ‏الصفحات التي تروي للأجيال الحالية والقادمة عظمة الجيش المصري، الذي دائما ما ينحاز لمصلحة وطنه مقدما أرواحه في سبيل استقرار الوطن، وعدم قبول أي شكل من أشكال الاحتلال، أو السيطرة أو التعدي على شبر واحد من أرضه، بل ووضعوا الولاء والانتماء للوطن في أعلى المراتب.