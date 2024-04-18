محافظة الجيزة: قطع المياه 6 ساعات عن منطقة منشية البكاري

أعلنت محافظة الجيزة انه في إطار تنفيذ أعمال تحويلات للمرافق وتحسين كفاءة خطوط المياه الكائنة بمنطقة المريوطية فإنه سيتم قطع المياه عن خط قطر 300 مم زاهر المغذى لمنطقة منشية البكاري لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 19/4/2024 حتى الساعة السادسة صباح يوم 20/4/2024، علما بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة منشية البكاري.

قطع المياه عن بعض المناطق في الجيزة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مٌوجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

الاتصال على الخط الساخن

وتشير محافظة الجيزة إلى أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي توفر سيارات مٌحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.