محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية.. «لو بتدور على شغل اعرف التفاصيل»

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إقامة ملتقى توظيفي يوم الاثنين المقبل، بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وذلك لشغل مجموعة من الوظائف الخالية بشركة الخطاب للمنتجات الورقية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف محافظة الجيزة، من حيث موعد التقديم والتخصصات المطلوبة والشروط، والتي تأتي على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

تطلب شركة خطاب مجموعة من الشباب للعمل في وظيفة مندوب مبيعات بالقاهرة والجيزة.

الشروط المطلوبة

يجب أن تتوافر الشروط الآتية للمتقدمين للعمل بالشركة:

- السن ألا يزيد عن 40 سنة.

- أن يكون لديه القدرة على التواصل بشكل احترافي.

- الإلمام بمبادئ المبيعات والتسويق.

الانضباط وحسن المسؤولية.

المميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات التالية:

- مرتب ثابت بالإضفة إلى عمولة على المبيعات، وزيادات سنوية.

- تأمينات اجتماعية.

- إجازات.

موعد الملتقى التوظيفي

يعقد الملتقى التوظيفي يوم الاثنين 29-4-2024، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرا، 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني.