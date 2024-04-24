جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في 17 محافظة.. تبدأ خلال أيام

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في 17 محافظة، المقرر لها أن تبدأ الشهر الجاري في بعض المحافظات، بينما تنطلق مطلع شهر مايو المقبل في باقي المحافظات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في 17 محافظة

وتنشر «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في 17 محافظة، خلال السطور المقبلة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 المنوفية

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة المنوفية كالآتي:

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو 2024.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الفيوم

ويأتي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الفيوم كما يلي:

الخميس 9 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 11 مايو 2024.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الأحد 12 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 13 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الجيزة

وفيما يخص جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة، فإنّها تأتي وفقًا لهذا الجدول:

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 15 مايو 2024.. الرياضيات وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 القاهرة

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية.

الخميس 9 مايو 2024.. العلوم، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الأحد 12 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الإثنين 13 مايو 2024.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الإسكندرية

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الإسكندرية فإنّه يأتي كما يلي:

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، وICT.

السبت 11 مايو 2024.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الأحد 12 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، والعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الدقهلية

الخميس 9 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

الأحد 12 مايو 2024.. اللغة العربية.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

الخميس 16 مايو 2024.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 الشرقية

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو 2024.. العلوم، والرياضيات.

السبت 11 مايو 2024.. الدراسات، وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 12 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 أسيوط

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو 2024.. العلوم، واللغة الإنجليزية.

الإثنين 13 مايو 2024.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الأربعاء 15 مايو 2024.. الدراسات، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 السويس

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

السبت 11 مايو 2024.. الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

الأحد 12 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 المنيا

السبت 11 مايو 2024.. التربية الدينية، واللغة العربية.

الأحد 12 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

الإثنين 13 مايو 2024.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 بني سويف

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والكومبيوتر.

السبت 9 مايو 2024.. الدراسات، واللغة الإنجليزية.

الإثنين 11 مايو 2024.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الأربعاء 13 مايو 2024.. التربية الدينية، والعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 سوهاج

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو 2024.. الرياضيات، والدراسات الاجتماعية.

الإثنين 13 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، وICT.

الأربعاء 15 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 القليوبية

السبت 11 مايو 2024.. اللغة العربية.

الأحد 12 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. الرياضيات، وICT.

الأربعاء 15 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 قنا

الإثنين 13 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

الأربعاء 15 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 16 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 كفر الشيخ

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

السبت 11 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

الأحد 12 مايو 2024.. الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 البحيرة

الأربعاء 8 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

السبت 11 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 بورسعيد

السبت 27 أبريل 2024.. الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية.

الإثنين 29 أبريل 2024.. العلوم، واللغة الأجنبية.

الثلاثاء 30 أبريل 2024.. التربية الدينية، واللغة العربية.

الأربعاء 1 مايو 2024.. تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.